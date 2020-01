Blocco del traffico a Roma: ZTL chiusa ai diesel il 15 e 16 gennaio (Di martedì 14 gennaio 2020) La nuova ordinanza firmata dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, prevede il Blocco dei diesel a Roma (dopo il Blocco già stabilito a Milano) nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio. Ogni altro tipo di veicolo dovrà rimanere fermo solo fino a “Euro 2”. Il Blocco del traffico a Roma L’ordinanza della sindaca di Roma vuole il Blocco del traffico per abbassare il livello delle polveri sottili, ormai sopra il limite da sette giorni. Infatti i dati dell’Arpa Lazio riportano lo sforamento di 8 centraline su 13 riguardo il valore di pm10 nell’aria. Il Campidoglio ha esposto le motivazioni della scelta del Blocco: “Considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni, è stata disposta per ... Leggi la notizia su notizie

francescade54 : RT @marcellone8: Blocco del traffico in tante città del nord, della pianura padana fino a Roma. Ma é ovvio che il blocco di @virginiaraggi… - 29luglio1971 : RT @29luglio1971: Io sono fornita del coraggio per parlare in faccia Oppure menzionare ecc.. Poi non blocco le persone, mi faccio giudicare… -