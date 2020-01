Armando Siri, i pm di Milano chiedono 6 mesi di proroga dell’indagine per autoriciclaggio (Di martedì 14 gennaio 2020) I pm di Milano Sergio Spadaro e Gaetano Ruta hanno inoltrato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di proroga dell’indagine per autoriciclaggio in cui sono indagati il senatore della Lega, Armando Siri, e Luca Perini, capo della segreteria del parlamentare. La procura chiese altri sei mesi per indagare sul caso con al centro i due mutui sospetti, per un totale di 1,2 milioni di euro, concessi dalla Banca Agricola Commerciale di San Marino al senatore, che in passato ha patteggiato una condanna per bancarotta. Al vaglio dei pm c’è pure una istanza di sollecito affinché in Senato venga fissato il voto in aula sulla richiesta, che ha già avuto il via libera della Giunta per le immunità di Palazzo Madama, sul sequestro del computer di Siri avvenuto sei mesi fa nel corso delle perquisizioni della Guardia di finanza. La Giunta il 2 ottobre scorso ha poi incardinato la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

