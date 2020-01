Andrea Vianello confessa il suo dramma, un ictus gli ha tolto la parola, per questo non è più in tv (Di martedì 14 gennaio 2020) Un ictus gli ha colpito il lato sinistro del cervello e per Andrea Vianello poco meno di un anno fa tutto è cambiato, lo racconta per la prima volta su Twitter ma soprattutto attraverso il suo libro “Ogni parola che non sapevo”. Il suo dramma ci dovrebbe aprire gli occhi per l’ennesima volta sulla vita che spesso sprechiamo. Il celebre conduttore di 58 anni non poteva più pronunciare nemmeno il nome dei suoi figli ma oggi sappiamo anche perché in televisione non partecipava più a nessun programma. Volto storico di Rai 3 ma è anche stato direttore per tre anni dal 2013. Un’ischemia cerebrale causata da una dissecazione della carotide ha cambiato la sua vita. Andrea Vianello conduttore di Radio anch’io, Enigma, Mi manda Raitre, Agorà e il recente Rabona, quest’ultimo sospeso proprio dopo quel terribile 2 febbraio dello scorso anni. Andrea Vianello PARLA DELL’ictus, DELL’OPERAZIONE E DEL ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

