Vincenzo Mollica: ‘Questo sarà il mio ultimo Sanremo’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa in onda domenica 12 gennaio su Rai 2, Vincenzo Mollica ha confermato la propria presenza al Festival di Sanremo 2020 come inviato del Tg 1 malgrado dovesse andare in pensione a fine gennaio: “Ci sarò ancora sul balconcino di Sanremo. Generosamente, l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, il mio direttore Giuseppe Carboni e l’affetto che Fiorello ha scatenato hanno fatto prolungare la mia pensione che doveva essere il 27 gennaio al 29 febbraio” ha dichiarato (QUI il video da 0:44:00). Vincenzo Mollica, il parkinson e le altre malattie Nello studio di Fazio, Vincenzo Mollica ha chiaramente mostrato i segni del morbo di Parkinson di cui soffre. Questa però non è l’unica malattia che lo affligge, dal momento che, come aveva confessato in un’intervista al Corriere della Sera, deve fare i ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

