Verdi tedeschi (e austriaci) e M5S, un destino uguale e contrario (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 2020 è un anno importante per il partito dei Verdi nell’area del centro-nord Europa. In Austria sono per la prima volta al governo nazionale con i conservatori di Sebastian Kurz; una novità rilevante considerata la matrice di sinistra dei Grünen austriaci. In Germania i Verdi festeggiano i loro quarant’anni vivendo il momento di massimo consenso elettorale della loro storia ormai non tanto recente. In quattro decenni l’evoluzione dei Verdi in Germania ha qualcosa di unico. Entrati in Parlamento come movimento antisistema si sono evoluti fino a diventare uno dei principali pilastri della politica tedesca. Hanno governato come partner di minoranza con i socialdemocratici nei due governi di Gerhard Schröder (1998-2005), governano dal 2011 il Baden-Württemberg con un loro presidente in coalizione con la CDU e governano come alleati di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

