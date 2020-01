Una giocatrice americana ha salvato la vita ad un suo amico inglese vittima di un attacco epilettico (Di lunedì 13 gennaio 2020) Secondo una notizia riportata dalla BBC, pare che una videogiocatrice americana, sia riuscita a salvare la vita ad un suo compagno di partite, vittima di un attacco epilettico, nonostante egli si trovasse in Inghilterra.All'inizio di gennaio, Aidan Jackson, un 17-enne inglese, stava giocando online con una sua amica, la texana 20enne Dia Lathora. Improvvisamente, Dia iniziò a sentire dei rumori bizzarri provenienti da Aidan, senza ricevere alcuna risposta dal ragazzo."Mi ero appena messa le cuffie e sentì qualcosa che potevo descrivere solo come uno spasmo epilettico, quindi mi sono immediatamente spaventata e ho chiesto cosa stesse succedendo e se fosse tutto ok. Quando non ho ricevuto risposte ho iniziato a guardare i numeri d'emergenza europei. Quando quello non ha funzionato, dovevo sperare che i numeri non di emergenza funzionassero. C'era l'opzione per parlare con un operatore e ... Leggi la notizia su eurogamer

