Terremoto Rousseau, Bugani lascia Pronto un incarico per Di Battista (Di martedì 14 gennaio 2020) Movimento 5 Stelle, è Terremoto dentro l'Associazione Rousseau. Casaleggio spiazzato: Max Bugani, suo vice e braccio destro del sindaco di Roma Virginia Raggi, lascia il ruolo di socio. Scatta la rivoluzione: tra i nuovi incaricati rispunta Alessandro Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Terremoto Rousseau, Bugani lascia Pronto un incarico per Di Battista - Affaritaliani : Terremoto Rousseau, Bugani lascia Pronto un incarico per Di Battista - amperrino : Terremoto Rousseau, Bugani lasciaPronto un incarico per Di Battista -