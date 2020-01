Tempo occupato e tempo da vivere (Di lunedì 13 gennaio 2020) Assorbiamo forse più di quanto crediamo i contenuti che popolano le nostre bacheche di facebook, twitter e instagram. Nell’ultima in particolar modo i feed dei nostri contatti sono spesso carichi di sfacciata bellezza, irrefrenabile divertimento, esperienze emozionanti, amori impareggiabili.Tutto questo scorre davanti ai nostri occhi mentre viaggiamo le vite degli altri, annoiati dalla nostra e un po’ passivi dalla postazione di lavoro, dal divano di casa, dal letto prima di addormentarci dopo una lunga e sempre uguale giornata. Il sentimento di invidia nei confronti di chi ha più tempo libero e più possibilità economica si insinua nel tentativo di apparire altrettanto felici e con una vita interessante, per stare a livello, come indossare un outfit adatto all’occasione social.La risorsa più importante è dunque ottimizzare il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

