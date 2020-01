Sondaggi: il referendum sul taglio dei parlamentari è già un plebiscito (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il referendum sul taglio dei parlamentari è un plebiscito senza storia. Secondo il Sondaggio Demos per Repubblica è favorevole l’86% degli elettori. E il consenso è più forte tra chi ritiene il Parlamento “sempre meno necessario” (95%) e invoca il “leader forte” (90%). Solo fra gli elettori del PD il sostegno risulta appena inferiore. Ma, appunto, “appena”. Cioè, il 79%. La riduzione dei parlamentari, commenta Ilvo Diamanti, tra i cittadini del nostro Paese, riflette un grado di sfiducia verso lo Stato e le istituzioni. Che in Italia appare più acuto e ha una storia lunga. La domanda di “superare” i limiti della “democrazia rappresentativa” si è, quindi, espressa “senza limiti”. Non per caso la riduzione dei parlamentari incontra i favori più elevati tra coloro che ritengono il Parlamento “sempre meno necessario” (95%). E invocano un “leader forte” (oltre 90%). Non c’è bisogno di un ... Leggi la notizia su nextquotidiano

