Quando il corpo ci invia segnali, impariamo ad ascoltarlo (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Quando il corpo ci invia segnali” è il titolo dei primo appuntamento del ciclo di incontri del progetto “Il corpo ci parla, impariamo ad ascoltarlo” promosso dal Servizio di Psicologia Ospedaliera del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretto dalla dottoressa Simonetta Ferretti, dove operano psicologi impegnati ad accogliere e gestire quotidianamente il disagio emotivo, psicologico e relazionale, conseguente ai percorsi di cura ospedalieri. Appuntamento, mercoledì 15 gennaio, presso la Hall del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, alle ore 15.30. Relatori, lo psicoterapeuta, Daniele Ferrarese, e il gastroenterologo, Franco Scaldaferri, moderato dallo psichiatria, Pietro Bria. “Gli incontri – spiega la dottoressa Simonetta Ferretti – sono dedicati alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere psicologico e hanno come obiettivo principale la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

