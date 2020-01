PS5 e le esclusive, il lancio della console non deluderà i fan (Di lunedì 13 gennaio 2020) A dispetto delle voci di corridoio che vorrebbero Sony assente all'E3 2020, la marcia di avvicinamento all'uscita di PS5 continua inesorabilmente. Il nuovo hardware del colosso nipponico è chiamato a rispondere presente sugli scaffali alla fine dell'anno appena cominciato, per quanto, allo stato attuale, di esso si sappia effettivamente molto poco. Tante le parole spese dal producer, che però non sono state sostenute adeguatamente anche da “prove” concrete. Se infatti l'avversario di sempre Microsoft ha svelato gran parte delle feature della propria console, tra cui anche il design, tutto tace ancora dagli studi del quartier generale di Sony. Chiaro è che i preparativi fervano, e in maniera anche importante, ma a questo punto soltanto un evento ad hoc mirato al reveal di PS5 potrà saziare la fame di novità di una community particolarmente golosa. Aspettando PS5: quali ... Leggi la notizia su optimaitalia

