Prandelli nega tutto: «Fiorentina? Nessun contatto» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Prandelli era stato accostato alla Fiorentina dopo l’esonero di Montella, ma oggi ha smentito le voci: «Nessun tipo di contatto» Prandelli non ha ricevuto alcuna chiamata dalla Fiorentina dopo l’esonero di Montella, è quanto riferito dall’allenatore durante la presentazione dell’accordo tra l’ASD Vaglia e l’Associazione Emiliano Mondonico. Ecco le sue parole, riportate da Firenzeviola.it: «Niente, Nessun tipo di contatto. Non avrei mai potuto rifiutare la Fiorentina. È un momento difficile ma ho grande stima per Iachini, persona di umiltà e di carattere. Visto che questo era un anno di transizione una chance in più a Montella gliel’avrei data». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Prandelli nega Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Prandelli nega