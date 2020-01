Pasquale Laricchia svela un suo segreto al GF Vip: “Sono padre” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia spiazza tutti: “Sono padre di famiglia” Su questo GF Vip si può dire tutto tranne il fatto non ci siano colpi di scena quasi ogni ora. E poco fa a far molto discutere i fedeli telespettatori della versione vip del padre del reality condotta da Alfonso Signorini è stato Pasquale Laricchia. Difatti il concorrente del GF Vip, parlando di famiglia con gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani, si è lasciato sfuggire un dettaglio segreto sulla sua vita che ha lasciato tutti senza parole. Di cosa si tratta? Pasquale Laricchia ha iniziato a parlare di sua figlia e dei progressi che ha già fatto nel suo percorso di crescita. Al momento non è dato sapere il nome della bambina, anche se ha dichiarato che ha iniziato a camminare da poco. Una rivelazione che ha fatto capire che la bambina potrebbe avere un anno o poco meno. ... Leggi la notizia su lanostratv

