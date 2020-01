Omicidio di Simonetta Gaggioli: arrestata la compagna del figlio (Di lunedì 13 gennaio 2020) A cinque mesi di distanza dal ritrovamento del suo corpo in un sacco a pelo, nuovi elementi emergono sull’Omicidio di Simonetta Gaggioli: responsabile della sua morte sarebbe la nuora, che l’avrebbe avvelenata facendole iniettare una dose massiccia di farmaci. Simonetta Gaggioli: il ruolo della nuora Da quanto il 3 agosto 2019 il suo cadavere fu trovato ai lati della vecchia statale Aurelia a Riotorto (in provincia di Livorno), le indagini per capire cosa stesse dietro al suo decesso non sono mai terminate. La svolta è arrivata sabato 11 gennaio 2020 con l’arresto della 32enne Adriana Pereira Gomes, compagna del figlio della vittima Filippo Andreani. La coppia era indagata da mesi per Omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo gli inquirenti la donna avrebbe fatto assumere alla suocera una dose di farmaci pari a dieci volte quella consentita. Una volta ... Leggi la notizia su notizie

