Napoli, i Giovani Confapi: 31 mila Pmi non riescono ad assumere. Gli informatici? Li cercheremo in India (Di lunedì 13 gennaio 2020) “La mancanza di risorse umane emersa dai dati di Excelsior, il sistema informativo realizzato da UnionCamere e Anpal, è indicativa di una asimmetria del mercato del lavoro: 31mila aziende, in provincia di Napoli. Cercano addetti che non riescono a trovare”. Così il presidente del gruppo Giovani Confapi di Napoli, Massimo Di Santis. “Si tratta di un problema che personalmente osservo anche nel settore in cui opero con la mia azienda, quello informatico, da almeno due anni – aggiunge -. C’è carenza di personale (soprattutto ingegneri informatici o laureati in scienze informatiche) che, a lungo andare, rischia di spingere il settore verso una delocalizzazione delle attività di sviluppo software verso l’India favorendo così il lavoro da remoto e lasciando in Italia solo la parte commerciale e di customer care”. “Sarebbe importante, in questo ... Leggi la notizia su ildenaro

