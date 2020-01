Napoli, al Vomero non è ancora iniziata la potatura dei platani (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nonostante la stagione invernale sia oramai inoltrata, allo stato, l’operazione di potatura degli alberi nelle strade del Vomero non è ancora in atto – sottolinea Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Questa operazione, notoriamente, va eseguita proprio nel periodo invernale, prima che comincino a fiorire le gemme e che spuntino nuovi rametti, pure al fine di riequilibrare alberi che potrebbero risultare sbilanciati o che oscillano molto in caso di vento forte, con il rischio che si possano schiantare al suolo. In questi casi proprio durante le operazioni di potatura si procede con operazioni mirate tese ad alleggerire la chioma dal lato dove l’albero pende e, se l’oscillazione è notevole, l’albero può anche essere ridotto in altezza “. “Bisogna al riguardo tenere conto del fatto che i rami di diversi ... Leggi la notizia su anteprima24

