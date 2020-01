Mina, 7 anni, la sposa bambina portata in salvo dalla mamma (Di lunedì 13 gennaio 2020) Amnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineAmnesty International aiuta le spose bambineMina, bimba afghana di sette anni, era stata promessa in sposa a un uomo, un lontano parente, per 210 mila Afn (meno di 2500 euro). Lo aveva deciso la sua mamma, che avrebbe desiderato un altro futuro per la figlia, ma che voleva strapparla dalla miseria in cui la famiglia era costretta a vivere. Se però, per fortuna, il piano è fallito, il merito è stato proprio della donna, che era stata combattuta fin dall’inizio, e di un gruppo di attivisti ... Leggi la notizia su vanityfair

