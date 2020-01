Milan, ansia per Donnarumma: contrattura, tempi di recupero incerti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gigio Donnarumma sta accusando ancora problemi ad una coscia per una contrattura. Contro la Spal in Coppa Italia non ci sarà, così come Begovic, secondo portiere, che non si è allenato. Spazio, dunque, ad Antonio Donnarumma che potrebbe essere utilizzato anche in campionato contro l'Udinese a San Siro. Leggi la notizia su fanpage

