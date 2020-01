Meteo estremo: Tempeste di NEVE e VENTO generate dal Vortice Polare (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Vortice Polare quest'anno presenta una circolazione atmosferica vivacissima e non ci sono previsioni che nelle prossime due settimane ne prospettino un prossimo suo Split.Lo Split Polare avviene quando la circolazione atmosferica attorno al Vortice si spezza e genera più vortici che si posizionano verso latitudini inferiori al Circolo Polare Artico, determinando un sensibile peggioramento delle condizioni Meteo e freddo intenso alle medie latitudini. Ne sanno qualcosa nel Nord America, quando ogni Inverno sono investiti da terribili Tempeste di NEVE. In Europa lo Split Polare a volte innesca una corrente contraria alla forza di Coriolis (semplicemente, i venti prevalenti da ovest verso est causati dalla rotazione terrestre), che spinge masse d'aria provenienti dalla Siberia. In tali occasioni, si verificano ondate di gelo imponenti, la temperatura si abbassa di 10-20°C ... Leggi la notizia su meteogiornale

ZerounoTv : METEO USA. Weekend estremo negli stati meridionali, con passaggio di TORNADO e 11 vittime - lorenz347 : GELO ESTREMO: in Italia anche sotto i -30 quando il PO GHIACCIAVA del tutto - - infoitinterno : Meteo Estremo Oriente: ondata di caldo in Giappone, numerosi record abbattuti -