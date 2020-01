Libia, Serraj ha firmato l'accordo: Haftar chiede più tempo (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'accordo per il nuovo cessate il fuoco in Libia è sempre più vicino. Oggi il primo ministro libico Fayez al-Serraj ha firmato a Mosca l'accordo insieme al presidente dell’Alto consiglio di Stato, Khaled Mishri.Non è invece arrivata la firma dell'altra parte coinvolta, il capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico Khalifa Haftar, che ha chiesto più tempo per decidere e rimandato l'eventuale firma a domattina. E lo stesso ha fatto Aguila Saleh Issa, presidente del Parlamento trasferito a Tobruk.I due, forse in una mossa di potere, hanno chiesto del tempo aggiuntivo per studiare bene il documento da firmare. O almeno è quello che ha dichiarato in conferenza stampa il Ministro degli Esteri della Russia Sergei Lavrov, secondo il quale i due "considerano in modo positivo il documento e hanno chiesto fino a domani mattina per prendere una decisione sulla firma":Spero che questa ... Leggi la notizia su blogo

