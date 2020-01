L’attore Nikolaj Coster-Waldau racconta i segreti di Jaime Lannister (Di lunedì 13 gennaio 2020) In Danimarca ci sarà pure del marcio, come si suol dire, ma ci sono anche dei veri e propri tesori nazionali: è il caso di Nikolaj Coster-Waldau. L’attore danese vive ancora nel paese scandinavo, ma il suo nome si è imposto anche a Hollywood, dove ha lavorato tra gli altri con Ridley Scott e Brian De Palma. La sua fama globale è legata al personaggio di Jaime Lannister in Games of Thrones, la serie che in otto stagioni racconta la storia di diverse famiglie nobili che se le danno di santa ragione per conquistare un trono, tra battaglie, stupri, incesti, draghi e altre amenità. In questo video, Coster-Waldau si racconta rispondendo alle domande degli utenti di Google, ovvero migliaia (se non milioni) di persone che usano l’onnipotente motore di ricerca per chiarire i propri dubbi su attori e celebrità varie. Molti vogliono sapere se è sposato (sì, con la signora Nukaaka) e ... Leggi la notizia su wired

