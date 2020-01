La regina Elisabetta sta morendo? lo dice Nostradamus con la profezia del 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) La regina Elisabetta II sarà costretta a lasciare il trono. E’ questa la terribile profezia prevista da Nostradamus per il 2020. Un tristissimo annuncio che spaventa il mondo intero. Un cambiamento epocale Si tratta di un vero e proprio cambiamento epocale. Elisabetta, con i suoi outfit color pastello, è amata e seguita da tutto il mondo, che non può e non vuole farne a meno. E poi, chi salirebbe al trono al posto suo? Il principe Carlo? William? Troppe domande rimbalzano tra i fan, su tutte le piattaforme e mettono in agitazione la Royal Family. Cosa accadrà alla monarchia inglese, soprattutto adesso che Meghan ed Harry hanno lasciato Londra, Kate e William sono in crisi e Filippo, 98 anni, è stato da poco dimesso, dopo un ricovero cautelare in ospedale. Anno nuovo, regina nuova? Da quando sono state rese note le profezie di Nostradamus per il ... Leggi la notizia su velvetgossip

