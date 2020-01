Inter, Handanovic da Pallone d’Oro: è lui l’uomo chiave delle ultime stagioni, eresia o possibilità reale? (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’Inter ha chiuso il girone d’andata al secondo posto. Un risultato anche inaspettato per certi versi ad inizio stagione. L’arrivo di Antonio Conte in panchina presagiva un progetto importante da parte dei nerazzurri. Ma forse nemmeno la dirigenza dell’Inter si aspettava tali risultati in tempi brevi. Quarantasei punti frutto dell’intensità del gioco di Conte, dei gol dell’accoppiata d’oro Lautaro Martinez-Lukaku ma anche di una difesa solida. I 16 gol subiti dimostrano come l’allenatore nerazzurro curi particolarmente la fase di non possesso ma, a dire il vero, in tante occasioni è stato il portiere Samir Handanovic a risultare decisivo. In questa stagione vengono in mente subito i casi della partita contro la Lazio, a San Siro, quella contro l’Atalanta, di sabato scorso. Contro i biancocelesti l’Inter ha sofferto ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Inter : ?? | FINALE #Lautaro segna e #Handanovic para: dopo quattro minuti di recupero, finisce in parità la sfida di San… - Inter : ?? | SARACINESCA Samir #Handanovic ha parato 2?4? dei 79 rigori affrontati in Serie A, il 30%. ?????? #InterAtalanta… - TMit_news : Una parata importante per il cammino dell'#Inter in campionato. Samir #Handanovic si conferma un para-rigori eccezi… -