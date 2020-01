Infarto: un batterio intestinale lo favorisce (Di lunedì 13 gennaio 2020) Uno studio tutto italiano dimostra per la prima volta che un batterio di origine prevalentemente intestinale, l’Escherichia Coli, circola nel sangue dei pazienti con Infarto e si concentra nel trombo coronarico, favorendone l’insorgenza. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista ‘European Heart Journal’. Il lavoro, condotto su un campione di 150 pazienti, è frutto della collaborazione di un team di cardiologi, cardiologi interventisti, anatomopatologi, patologi clinici e biologi, guidato da Francesco Violi, direttore della I Clinica medica del policlinico universitario Umberto I. Le malattie cardiovascolari, che includono Infarto del miocardio e ictus, sono le principali cause di morbilità e mortalità nel nostro Paese. Ogni anno più di 100.000 italiani sono colpiti da queste due patologie con un aggravio economico e sociale per le famiglie e lo Stato. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Un batterio intestinale complice dell'infarto. Lo hanno scoperto scienziati del Policlinico universitario Umberto I… - repubblica : Infarto, un batterio intestinale ne favorisce l’insorgenza [aggiornamento delle 13:09] - MediasetTgcom24 : Infarto, ricercatori italiani scoprono la complicità di un batterio intestinale #infarto -