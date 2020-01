In una mano un bicchiere bio e nell’altra uno smartphone: i finti ambientalisti e l’ipocrisia moderna (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il mondo, all’improvviso, si è riscoperto ambientalista. Nel 2020, quando ormai correre ai ripari è impossibile, c’è chi ha deciso di fare un salto indietro nel tempo e di tornare ad agire come si faceva un tempo: tutto naturale, tutto bio, tutto senza plastica, tutto a zero emissioni. Ma è davvero possibile? Chiaro che no, e non è possibile perché l’unico modo per condurre una “vita a zero emissioni” sarebbe quella di andare a vivere insieme ad una della circa cento popolazioni, perlopiù concentrate in Perù, Brasile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, India e Papua, che vivono ancora oggi allo stato primitivo. Ma primitivo davvero, non del tipo radical chic tanto caro ai nostri finti ambientalisti. Ironia? Forse un po’, ma più che altro realtà: il business dei prodotti biologici ne è la prova. Il business del “plastic free” anche. Rispettare l’ambiente è un imperativo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

