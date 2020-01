Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis: la classifica degli influencer più pagati su Instagram (Di lunedì 13 gennaio 2020) Quanto guadagnano le influencer su Instagram: la classifica italiana Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis: fino a quanto può guadagnare un influencer su Instagram? La nuova classifica pubblicata dalla rivista ‘Io spio’ mostra i guadagni dei blogger più influenti del web in Italia. In vetta alla classifica degli influencer più pagati troviamo ancora Chiara Ferragni. Con oltre 18 milioni di follower, la fashion blogger italiana più famosa al mondo grazie a Instagram è riuscita a guadagnare fino a 60mila euro con una sola foto. Al secondo posto si posiziona il ricco imprenditore amico dei vip Gianluca Vacchi che grazie al social network è riuscito a guadagnare quasi 44mila euro. Fedez si piazza al terzo posto. Il marito di Chiara Ferragni è terzo nella classifica degli influencer più pagati in Italia. Il guadagno massimo del cantante milanese è di 29mila euro. Quarto posto per ... Leggi la notizia su tpi

