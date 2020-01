Corleone, imbrattano la statua di Bernardino Verro, denunciati due fratelli (Di lunedì 13 gennaio 2020) imbrattano il busto di Bernardino Verro, ex sindaco di Corleone, confessano e vengono denunciati. Lo scorso 18 dicembre, ha destato scalpore e indignazione nella comunità Corleonese l’imbrattamento del busto bronzeo che campeggia nella centrale piazza Nascè, dedicato a Bernardino Verro, sindaco di Corleone, ucciso dalla mafia nel 1915. A seguito di quanto accaduto e dell’allarme generato dalla grave condotta degli autori, gli agenti del locale Commissariato di Polizia. hanno immediatamente avviato capillari indagini sul territorio al fine di identificarne gli autori. Nel breve volgere di pochi giorni è stato così accertato che ad imbrattare il busto fossero stati due giovanissimi fratelli del posto, individuati attraverso la visione delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona. Come confessato in Commissariato dalla viva voce di uno di essi, entrambi avrebbero ... Leggi la notizia su direttasicilia

Corleone imbrattano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Corleone imbrattano