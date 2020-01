Clamorosa gaffe di Justin Bieber per Yummy, tenta di truccare le classifiche ma poi ci ripensa (Di lunedì 13 gennaio 2020) La gaffe di Justin Bieber per Yummy ha del clamoroso. L'artista ha infatti deciso di chiedere una mano per gonfiare le classifiche del suo ultimo singolo, quello in cui fa una chiara dedica a sua moglie Hailey Baldwin, spiegando come fare per consentirgli di arrivare primo in classifica. Le polemiche per il lancio di Yummy Il brano rappresenta il singolo di lancio del suo prossimo album, quello con il quale darà un seguito a Purpose, ma non ha mancato di suscitare numerose polemiche per la modalità con la quale ha deciso di promuovere il suo ultimo lavoro e chiedere aiuto ai suoi numerosi fan attraverso uno strano post sui social. A riportare la notizia è TheVerge, che ha sottolineato il tenore del post pubblicato da Justin Bieber (poi eliminato) e nel quale sono chiari gli intenti dell'artista. Tuttavia, l'idea non sarebbe farina del suo sacco ma deriverebbe dall'iniziativa ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Clamorosa gaffe di #JustinBieber per #Yummy, tenta di truccare le classifiche ma poi ci ripensa… - infoitinterno : Lucia Borgonzoni, gaffe clamorosa per Stefano Bonaccini: 'Il maestrino scambia Cervia per Milano Marittima' - redblack681 : RT @Teresat14547770: Lucia Borgonzoni, gaffe clamorosa per Stefano Bonaccini: 'Il maestrino scambia Cervia per Milano Marittima' Da Discove… -