‘Cinesi di m…’: scritte razziste al Vomero contro l’apertura di un locale giapponese (Di lunedì 13 gennaio 2020) scritte razziste e intimidatorie sui muri e sulle vetrine di un locale giapponese che sta per aprire al Vomero. Il proprietario, Enrico Schettino: "Non ci ferma nessuno. Da un lato sorrido per la bravata, dall’altro elimino con l’alcol l’ennesima stupida ferita che lascia questa città". Secondo Schettino potrebbero trattarsi degli ex avventori del locale che c'era prima del suo arrivo. Leggi la notizia su napoli.fanpage

