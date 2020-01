Christian De Sica a Sanremo per il film di Fausto Brizzi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Christian De Sica ha svelato che sarà sul palco dell’Ariston per Sanremo 2020 in compagnia di altri celebri attori che hanno preso parte al film di Fausto Brizzi “La mia banda suona il pop”. Christian De Sica e il film di Fausto Brizzi L’attore Christian De Sica sarà a Sanremo 2020 in compagnia di Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi. La loro partecipazione verrà accompagnata da una performance muSicale, e l’ospitata sarebbe stata organizzata per promuovere il film di Fausto Brizzi La mia banda suona il pop, nelle sale dal 20 febbraio. A svelare la partecipazione del cast sarebbe stato lo stesso Christian De Sica, che ha anche spiegato in cosa consisterà il brano: “Insieme canteremo questa canzone che abbiamo inciso per il film di Fausto Brizzi ‘La mia banda suona il pop’, quindi parteciperò come ... Leggi la notizia su notizie

