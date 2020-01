Cecilia Rodriguez fuori controllo: selfie in ascensore senza pantaloni - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ludovica Marchese Durante una vacanza in argentina, Cecilia Rodriguez si riprende in ascensore senza pantaloni e il riflesso dello specchio scalda in un attimo l’atmosfera sui social Buon sangue non mente. Cecilia Rodriguez, infatti, al pari di sua sorella Belen, è una delle showgirl più amate del momento. Dopo averla conosciuta meglio durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il 2017 è stato anche l’anno in cui ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Ignazio Moser. Una storia iniziata, però, in maniera piuttosto burrascosa in quanto ai tempi del Grande Fratello l’argentina era ancora legata a Francesco Monte. Ad ogni modo oggi Cecilia e Ignazio vivono una meravigliosa storia d’amore. Così, sembrano non avere una fine le vacanze in Argentina di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Qui la coppia ha salutato l'arrivo del 2020 ma sta ancora viaggiando fra l'Argentina ... Leggi la notizia su ilgiornale

MatteoS11945980 : Cercasi visibilità disperatamente ???????? - Italia_Notizie : Cecilia Rodriguez fuori controllo: selfie in ascensore senza pantaloni - GenovaOn : Cecilia Rodriguez su Andrea Iannone e Giulia De Lellis: “Ho chiuso con lui, lei non è un’amica” -