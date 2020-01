Biathlon, Andrea Zattoni: “Dorothea Wierer vuole restare al vertice, Vittozzi sta ritrovando serenità” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Concluso il primo weekend di gare del 2020, abbiamo effettuato il punto della situazione con Andrea Zattoni, tecnico della nazionale di Biathlon, per una valutazione complessiva sulle prime tappe della stagione di Coppa del Mondo. Rispetto alle aspettative su cui ci eravamo confrontati alla vigilia della tappa di Östersund, ci siamo soffermati sulla condizione e sugli stati d’animo degli azzurri quando mancano ad oggi 30 giorni al via dei Mondiali di Anterselva. Se prima della stagione agonistica ci si chiedeva se Wierer avesse ancora motivazioni per eccellere dopo i fasti della precedente annata, nelle prime tappe ha risposto in maniera superlativa. Sugli sci è ancora più performante e ha mantenuto le sue percentuali: è abituata a partire forte e guida la classifica generale. Gareggia libera senza pressioni, ma è decisa a lottare per mantenere sulle proprie spalle il pettorale ... Leggi la notizia su oasport

