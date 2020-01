Usa'20,Bloomberg:pronto investire 1mld$

Bloomberg non ha escluso di spendere un miliardo di dollari della sua fortuna nella corsa per le presidenziali Usa, anche se non otterrà la nomination dem. E ha assicurato che mobiliterà la sua ben finanziata campagna per aiutare anche i senatori Bernie Sanders o Elizabeth Warren, se dovessero vincere le primarie, a battere Trump, nonostante le forti differenza politiche che li separano. Lo scrive il New York Times citando lo stesso Bloomberg.(Di domenica 12 gennaio 2020) Il miliardario Michaelnon ha escluso di spendere un miliardo di dollari della sua fortuna nella corsa per le presidenziali Usa, anche se non otterrà la nomination dem. E ha assicurato che mobiliterà la sua ben finanziata campagna per aiutare anche i senatori Bernie Sanders o Elizabeth Warren, se dovessero vincere le primarie, a battere Trump, nonostante le forti differenza politiche che li separano. Lo scrive il New York Times citando lo stesso.(Di domenica 12 gennaio 2020)

