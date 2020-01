Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo (Di domenica 12 gennaio 2020) Serie A risultati domenica 12 gennaio 2020. La Juventus a Roma per il titolo d’inverno. Giornata aperta da Udinese-Sassuolo. ROMA – Serie A i risultati di domenica 12 gennaio 2020. Giornata importante in chiave primo posto con la Juventus che, in casa della Roma, va caccia del titolo d’inverno. Apre Udinese-Sassuolo. (LA CLASSIFICA) Serie A, i risultati di domenica 12 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide in programma domenica 12 gennaio 2020 (LA CLASSIFICA) Udinese-Sassuolo (ore 12:30)Fiorentina-Sassuolo (ore 15)Sampdoria-Brescia (ore 15)Torino-Bologna (ore 15)Hellas Verona-Genoa (ore 18)Roma-Juventus (ore 20:45) Serie A, Udinese-Sassuolo: le formazioni ufficiali Nell’Udinese Gotti conferma la consueta formazione. L’unica novità è rappresentata da Lasagna al fianco di Okaka. Nel Sassuolo ritorna dal 1′ Rogério. ... Leggi la notizia su newsmondo

