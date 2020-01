Salvini condannato a pagare 5700 euro per il coro contro i napoletani (Di domenica 12 gennaio 2020) Per il coro contro i napoletani intonato alla festa della Lega del 2009 Matteo Salvini è stato condannato a pagare 5700 euro. La notizia è stata pubblicata ieri dal giornale torinese “Cronaca Qui”. Durante la cena con i giovani padani, Salvini intonò il coro discriminatorio: «Senti che puzza, scappano anche i cani: sono arrivati i napoletani. Sono colerosi, terremotati, con il sapone non vi siete mai lavati». Per questo è stato punito. La notizia è venuta fuori soltanto ora perché inserita negli atti del processo contro il leader della Lega per vilipendio alla magistratura, che si sta tenendo proprio al tribunale di Torino. All’epoca Salvini si giustificò dicendo: «Se ci sono napoletani che si sono sentiti offesi porgo le mie più sincere e sentite scuse, ma credo che un politico debba essere valutato per quello che fa, non per quello che dice un sabato sera tra amici ... Leggi la notizia su ilnapolista

