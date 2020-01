Roger Federer rompe il silenzio sulla crisi climatica e risponde alle critiche di Greta (Di domenica 12 gennaio 2020) Alla fine, Roger si è svegliato. Il tennista svizzero è stato al centro di attacchi, mossi anche dall’attivista Greta Thunberg, per il rapporto con il suo sponsor Credit Suisse che investe nell’economia fossile, una scelta, dicono i critici, contraria alla lotta al cambiamento climatico. Federer - al grido dell’hashtag #RogerWakeUp - era stato invitato dagli utenti a intervenire e “non lasciare che usino la tua immagine per il loro sporco profitto”. In una recente dichiarazione rilasciata a Melbourne dove si trova per la preparazione agli Australian Open, Feder ha risposto alle critiche, parlando del suo rapporto con Credit Suisse: “Prendo molto sul serio la minaccia dei cambiamenti climatici. Come padre di quattro bambini piccoli, nutro grande ammirazione per il movimento per il clima e sono grato ai giovani attivisti ... Leggi la notizia su huffingtonpost

