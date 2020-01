Morta la nonna di Tania Cagnotto: “Sei stata speciale, finalmente raggiungerai nonno” (Di domenica 12 gennaio 2020) Tania Cagnotto ricorda la nonna Omi, scomparsa poco dopo il suo 98° compleanno. La campionessa di tuffi ha annunciato la notizia sulle sue pagine social, postando una serie di foto che ritrae proprio la nonna assieme alla nipotina Maya, alla madre e in una sono assieme sedute sul divano. "Ciao meine Liebe Omi". Leggi la notizia su gossip.fanpage

