Meteo Friuli Venezia Giulia | dicembre 2019 “particolarmente caldo e piovoso”

dicembre 2019 è stato un mese particolarmente caldo e piovoso in Friuli Venezia Giulia: lo ha rilevato Arpa Osmer (Osservatorio Meteorologico regionale) FVG. Per quanto riguarda le precipitazioni, si sono registrati valori dei cumulati mensili che vanno da circa 150 mm in pianura fino a 620 mm sulle Prealpi Giulie, quindi quantitativi considerevoli (slide 1, mappa precipitazione totale). Considerando le variazioni rispetto alla media climatica si osserva che in alcune zone, come nel Goriziano, le precipitazioni di dicembre 2019 rientrano nella norma, ma in altre ha piovuto fino al 150% in più. Per quanto riguarda le temperature, le medie mensili vanno dai 10°C di Trieste agli 0°C di Tarvisio, che per il mese di dicembre sono temperature abbastanza elevate, tant'è che in gran parte della regione dicembre 2019 è stato un mese di 2 °C più caldo del normale, con valori anche di ...

