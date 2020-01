LIVE Sci alpino, Combinata Altenmarkt 2020 in DIRETTA: slalom alle 11.45, Brignone e Bassino per la vittoria! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO slalom DI ADELBODEN alle 10.30 E 13.30 (DOMENICA 12 GENNAIO) 10.16 Appuntamento alle 11.45 per lo slalom! A più tardi, un saluto sportivo e grazie per averci seguito! 10.15 La manche di superG della Combinata femminile di Altenmarkt si chiude con Federica Brignone in testa con 22 centesimi su Marta Bassino e 50 sulla svizzera Holdener, favorita n.1 per la vittoria. Le azzurre sono però messe benissimo per il podio, considerando che sono uscite tutte le altre slalomiste pure (Shiffrin, Vlhova e Gisin). Settima Elena Curtoni, 18ma Nadia Delago, 20ma Nicol Delago, fuori Sofia Goggia. 10.14 Elena Curtoni, ultima azzurra in gara, è settima a 0.98! Può puntare ad una top5 oggi! 10.10 Fuori anche la tedesca Rebensburg. 10.08 La francese Gauche è decima a 1″88. 10.05 Nadia Delago è 14ma a 2″19. Oggi ... Leggi la notizia su oasport

