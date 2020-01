LIVE Roma-Juventus, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: bianconeri per il sorpasso all’Inter (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” Orario, probabili formazioni e come vedere Roma-Juventus Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Juventus match della Serie A Tim 2019-20, grande match della giornata che propone la Roma di Fonseca contro la Juventus di Sarri che deve vincere per ritornare in vetta solitaria. Roma che viene dalla sorprendente sconfitta in casa contro il Torino, ora deve riprendere la marcia per la lotta alla Champions League che si fa sempre più ampia nei suoi contendenti. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Pau Lopez, in difesa Florenzi e Kolarov saranno i terzini, Spinazzola dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa disponibili Smalling e Mancini, non convocato Fazio. Centrocampo con Diawara e Veretout, Cristante recupera per la panchina. Davanti trequarti con Pellegrini ... Leggi la notizia su oasport

