L’ex arbitro Marelli smonta le teorie interiste: “Zapata spinge Toloi e non Lautaro, è rigore” (Di domenica 12 gennaio 2020) Ci sono dettagli importanti riportati dall’ex arbitro Marelli, tra i personaggi imparziali e più popolari in rete, a proposito delle decisioni di Rocchi durante Inter-Atalanta. Come emerge dal suo blog, infatti, pare che Zapata abbia spinto Toloi e non Lautaro Martinez, al contrario di quanto sostenuto da diversi giornalisti di fede nerazzurra che hanno negato l’eventuale correttezza del rosso per l’attaccante interista, con relativo calcio di rigore. Articolo originale Sta facendo discutere molto, in questi minuti, la moviola dell’anticipo di Serie A tra Inter e Atalanta, considerando il fatto che nel corso del primo tempo è stato negato un calcio di rigore abbastanza evidente alla compagine bergamasca, come si potrà notare dal video estratto da DAZN. In particolare, ad essere contestato è stato un intervento di Lautaro Martinez nella propria area di rigore, con ... Leggi la notizia su bufale

Noovyis : (L’ex arbitro Marelli smonta le teorie interiste: “Zapata spinge Toloi e non Lautaro, è rigore”) Playhitmusic - - WTruniger : @real_poggio @frafacchinetti @tackleduro Primo: l'ex arbitro non è né la bibbia né la verità assoluta. Secondo:Zapa… - paolobocciarel1 : @Anto__rus È l’erede di Baldas. Ci vuole sempre un finto imparziale ex arbitro da prendere come riferimento. Non a… -