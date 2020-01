Harry e Meghan, Regina Elisabetta convoca vertice di famiglia (Di domenica 12 gennaio 2020) La Regina Elisabetta ha convocato un vertice di famiglia fissato per domani per decidere quale collocazione avranno Harry e Meghan Markle all'indomani della rinuncia ai loro ruoli all'interno dei Windsor.Al meeeting, che avrà luogo presso il castello di Sandringham - Norfolk, Inghilterra orientale - prenderanno parte Harry, il fratello William e il principe Carlo. Stando a fonti vicine alla famiglia reale, verranno analizzate "diverse possibilità" per uscire dall'impasse.Harry e Meghan, Regina Elisabetta convoca vertice di famiglia 12 gennaio 2020 08:35. Leggi la notizia su blogo

