Gwyneth Paltrow, marketing e azzardo: «La candela all'odore di vagina» (Di domenica 12 gennaio 2020) La nuova sede di Goop, il sito di Gwyneth Paltrow«This smells like my vagina». Ossia, «l'odore della mia vagina». Ebbene sì, Gwyneth Paltrow alza l'asticella della provocazione e lancia sull'e-commerce di Goop – il suo magazine diventato famoso per affrontare spesso temi delicati – una candela alla fragranza delle parti intime. «Meraviglioso, divertente, sexy e inaspettato», è la descrizione del bizzarro prodotto, in vendita a «soli» 75 ... Leggi la notizia su vanityfair

