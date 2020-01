Gelo estremo in Jacuzia, la temperatura scende sotto i -60°C (Di domenica 12 gennaio 2020) CRONACHE METEO: Da molti giorni la temperatura si è assestata attorno ai 50°C al di sotto dello zero in Siberia centro-orientale, in particolare nella regione della Jacuzia. La località di Ojmjakon viene considerata come il "polo del freddo" dell'emisfero settentrionale, assieme alla vicina Verkojansk. Le due località hanno misurato, ufficialmente, la mattina dell'11 Gennaio, una minima rispettivamente di -51,3°C e di -48,8°C. Tuttavia, il termometro elettronico del centro di Ojmjakon ha misurato l'incredibile temperatura di -63°C e gli abitanti locali hanno fatto una serie di foto "commemorative" di questo evento. Il 6 Febbraio 1933 vennero misurati -67,7°C, tuttavia nel centro città è presente un monumento che ricorda come nel Gennaio 1924 la temperatura nella piazza centrale avesse raggiunto i -71,2°C, la quale sarebbe la temperatura più bassa mai misurata ... Leggi la notizia su meteogiornale

