Facebook cambia look, in arrivo la nuova versione con dark mode (Di domenica 12 gennaio 2020) Lo riporta Cnet annunciando i cambiamenti entro la primavera. La versione per computer della piattaforma social sarà più simile all'app Leggi la notizia su repubblica

Tecnologia : Facebook cambia look sui computer : Facebook cambia look nella versione per i computer : in primavera il social network renderà disponibile la sua nuova interfaccia desktop, che offrirà anche il “dark mode“, la modalità scura, che consente di impostare uno sfondo nero per affaticare meno gli occhi e risparmiare la batteria. La novità era stata preannunciata lo scorso aprile, durante la conferenza degli sviluppatori. Il nuovo look , simile a quello dell’app ...

Facebook cambia look : in arrivo la nuova interfaccia grafica utente : Facebook è pronto a rinnovarsi completamente: la rivoluzione del social network parte con il lancio di una nuova interfaccia grafica . Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la piattaforma desktop dell’applicazione verrà rimodernata e aggiornata. Alcuni utenti hanno già commentato sul social stesso l’avvento della nuova grafica , ma sono ancora pochissime le persone che ne hanno potuto fare esperienza. E voi avete ricevuto la notifica ...

Commenti e chat : ecco come Facebook vuole cambiare Instagram e Messenger : (foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) Facebook sta studiando una funzionalità denominata Comments inserendola nelle Instagram Stories e, in contemporanea, aggiungendo su Facebook e Messenger un clone dell’adesivo chat di Instagram chiamandolo Discuss. Stando a quanto scoperto dall’esperta di reverse engineering Jane Manchun Wong la società di Menlo Park starebbe continuando il suo cammino verso un’unificazione delle funzioni dei ...

Adriano Palozzi su Facebook «Cucchi era un tossico - Ilaria lo sfrutta per fare politica». L’affondo del vice presidente del consiglio regionale del Lazio di Cambiamo. : «Stefano Cucchi era un tossico e la sorella sfrutta la sua morte per fare carriera politica». E’ la sintesi del post di Adriano Palozzi , vice presidente del consiglio regionale del Lazio e tra i fondatori di Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti. Scrive Palozzi su Facebook : «Stefano cucchi ha avuto finalmente giustizia! La sorella finalmente è soddisfatta e si lancia in una nuova e brillante carriera politica o nello spettacolo ( ...

