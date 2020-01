Elga Enardu diserta Domenica Live: “Non mi siedo al tavolo con gente di basso livello” (Di domenica 12 gennaio 2020) Nella puntata di Domenica Live in onda il 12 gennaio 2020 si è molto parlato di quello che è successo in questi primi giorni di reclusione in casa dei concorrenti del Grande Fratello VIP 4. E ovviamente nel mirino degli opinionisti l’entrata in casa di Serena Enardu che avrebbe voluto chiarire con Pago passando una settimana tra le 4 mura di Cinecittà. Barbara d’Urso ha spiegato che Elga Enardu, la sorella di Serena, aveva chiesto, dopo la puntata di Pomeriggio 5 durante la quale Giovanni Conversano aveva attaccato la sarda, aveva chiesto di intervenire. Per questo la redazione aveva invitato la Enardu a Domenica Live, dove avrebbe dovuto dire la sua sull’ingresso in casa della sorella. Poche ore fa però Elga ha deciso di non andare in tv. Barbara d’Urso ha quindi spiegato che ha scelto di invitare Giovanni Conversano per dare a lui spazio nel talk dedicato anche ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

