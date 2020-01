È morto Giampaolo Pansa, noi vogliamo ricordarlo con il suo articolo sul Vajont (Di domenica 12 gennaio 2020) Giampaolo Pansa, dopo un ricovero di alcuni mesi a causa di una malattia che lo aveva provato, è moto all’età di 84 anni. Uno dei pionieri del giornalismo italiano, inviato per La Stampa, Il Giorno, Libero, Il Giornale, Il Corriere dell Sera e Repubblica – di cui era stato anche vicedirettore – nell’ultimo periodo della sua vita aveva esercitato la sua professione giornalistica per il portale di news TPI, dove aveva provato a far rivivere anche una sua celebre rubrica, il Bestiario. Giampaolo Pansa è morto Proprio Il Bestiario era stato un luogo privilegiato dell’attività giornalistica di Giampaolo Pansa: uno spazio irriverente, all’interno del quale inseriva la sua tagliente critica sull’attualità. Nell’ultimo periodo, in seguito alla pubblicazione dell’opera saggistica, Il sangue dei vinti (in cui affrontava il periodo della ... Leggi la notizia su giornalettismo

