Donne scomparse costrette a prostituirsi Ricercate solo dalle madri

Ragazze scomparse da un giorno all'altro, di cui non si ha più nessuna traccia. Le nuove desapercidas argentine sono 20 mila giovani Donne, anche minorenni, vendute dai proprio fidanzati o familiari, portati in case private, i prostiboli, e costrette a prostituirsi. Sono schiave del sesso minacciate e drogate e, una volta che non sono più utili, assassinate. Alcune riescono a denunciare e farsi trovare ma molte altre non riescono a liberarsi dai loro prigionieri e dalla droga. L'estenuante ricerca delle madri A ricercarle e battersi per loro ci sono madri, sorelle, amici che hanno tappezzato la città con le immagini dei loro volti, dei loro nomi e del luogo dove sono state viste l'ultima volta. E trovarle non sarebbe poi così difficile. Per adescare gli uomini e farli arrivare in questi prostiboli, sono stati diffusi bigliettini colorati per tutta la città e ci sono pagine

