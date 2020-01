Dakar 2020, è morto Paulo Gonçalves. Tragedia immane in Arabia (Di domenica 12 gennaio 2020) La 42ma edizione della Dakar 2020 è ripartita oggi dopo la pausa con una tragica notizia. Durante la settima tappa, che portava la carovana da Riyadh a Wadi Al Dawasir, il portoghese Paulo Gonçalves, in corsa con la Hero numero 8, è caduto violentemente attorno al 276° chilometro attorno alle 10:08. Gli organizzatori hanno ricevuto un avviso della gravità dell’accaduto e hanno inviato immediatamente un elicottero medico che ha raggiunto il motociclista pochi minuti dopo, ma il quarantenne era già incosciente e in arresto cardiaco. Sono risultati purtroppo tutti inutili gli sforzi di rianimazione, il concorrente è stato portato in elicottero all’ospedale di Layla, dove è stato tristemente dichiarato morto. Gonçalves stava prendendo parte alla sua 13ma Dakar, una competizione di cui è stato assoluto protagonista con quattro top 10 e il brillante secondo posto nel 2005 dietro a ... Leggi la notizia su oasport

