CDS – José Callejon bocciato, Diego Demme e Stanislav Lobotka vedono il Perugia (Di domenica 12 gennaio 2020) José Maria Callejon non è piaciuto in Lazio-Napoli, mentre Dries Mertens non vi ha partecipato a causa del suo affaticamento muscolare. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha parlato soprattutto dei due esterni azzurri. “Il Napoli ha iniziato a farsi del male da solo quando Callejon e Mertens sono stati invitati da De Laurentiis ad andare “a fare le marchette in Cina”. Ora Callejon è vapore, di nuovo ieri, mentre Mertens è in Belgio non si sa bene a far che. Se De Laurentiis avesse seguito in estate le indicazioni di Ancelotti su loro due come Marotta quelle di Conte all’Inter su Icardi e Nainggolan, il Napoli non sarebbe dov’è”. Il Napoli si consola festeggiando gli arrivi di Diego Demme e Stanislav Lobotka. Per il quotidiano sono entrambi arruolabili per la partita di Coppa Italia con il Perugia, martedì prossimo. Sarebbe ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

